В Купчино отец с сожительницей обрили и избили 6-летнюю дочь

Кроме девочки в семье проживают еще двое детей.

В четверг, 16 января, стало известно о телефонограмме, которая поступила в полицию Фрунзенского района еще 15 декабря 2019 года. В ней медики детской больницы рассказали о поступлении 6-летней девочки с многочисленными гематомами. Об этом сообщает RT, ссылаясь на ГУ МВД по городу и Ленобласти.

На ребенка обратили внимание взрослые, которые лежали в медучреждении вместе со своими детьми. По их словам, девочка была в старой одежде не по размеру и обрита налысо. В ходе проверки было установлено, что ребенка регулярно избивал отец вместе со своей сожительницей в Купчино.

Известно, что родитель неоднократно тоскал дочь за волосы, а потом обрил налысо и хотел вырвать зубы. В больницу девочка попала после того, как отец избил ее палкой за то, что она ночью описалась. До туалета она не смогла дойти, потому что родители связали ее на ночь. Несмотря на случившееся, девочка заявила, что скучает по маме и папе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Сейчас следователи устанавливают тяжесть нанесенного ребенку вреда. Если вина отца будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей и лишение свободы максимум на три года.

Кроме девочки, попавшей в больницу, в семье растет еще одна дочь, которой не исполнилось и года, а также 4-летний сын.

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Фото: Piter.TV