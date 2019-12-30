В Невском районе младенец умер во время домашних родов

Мама находится в больнице.

Прокуратура Невского района Петербурга начала проверку по факту гибели ребенка во время домашних родов. Информация об этом появилась 16 января на официальном сайте ведомства.

По данным "78.ru", трагедия произошла у 33-летней жительницы проспекта Пятилеток. После смерти ребенка женщину госпитализировали, она находится в состоянии средней степени тяжести.

В прокуратуре установят обстоятельства и причины трагедии, а также дадут оценку действиям медицинских работников. После этого будет принято решение о дальнейших действиях.

В конце декабря также во время домашних родов скончался новорожденный в Приморском районе.

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