Новорождённый умер во время домашних родов в петербургской квартире

Женщине, которая принимала роды, заплатили за это 80 тысяч рублей. Роженица оказалась в больнице.

Роды на дому закончились смертью младенца в Приморском районе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп новорождённого обнаружили 23 декабря около восьми часов вечера в квартире дома 3/1 по улице Лидии Зверевой. На теле мальчика не было никаких признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, 64-летняя повитуха за вознаграждение в сумме 80 000 рублей принимала роды в домашних условиях у 28-летней петербурженки. В итоге малыш умер, а его мама оказалась в Первом Медицинском Университете имени Павлова.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

В Петербурге гаишники помогли доставить роженицу в роддом.

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