Умершего от приступа в Ленобласти мальчика "лечили" отварами и пыльцой

Первый приступ случился у ребёнка ещё 13 января.

Шестилетний мальчик, скончавшийся в СНТ "Дружба" в Ленинградской области, долгое время страдал от приступов, но его родители, будучи противниками традиционной медицины, лечили ребенка только отварами. Об этом сообщает "78.ru".

Напомним, 15 февраля родители вызвали скорую помощь для ребёнка, который начал задыхаться, однако мальчик умер до приезда медиков. Ужк после отец сообщил врачам, что мальчик, который болел с января и лечился дома, внезапно начал задыхаться.

По словам родителей, у сына была "невралгия", однако они не обращались к врачам, предпочитая лечиться самостоятельно. Свою позицию они объяснили тем, что с 2016 года не доверяют медицине после смерти бабушки от рака.

Как сообщает источник телеканала, первый приступ у мальчика случился 13 января. Ребенок почувствовал сильную боль в груди, у него начались судороги, и он потерял сознание. 15 января приступ повторился. Третий приступ стал смертельным.

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Фото: Piter.TV