До двух лет тюрьмы может грозить родителям умершего от приступа ребёнка в Ленобласти

Несмотря на отсутствие умысла у родителей, они могут быть привлечены к ответственности по статье 109 УК РФ.

Родителям шестилетнего мальчика, скончавшегося в Ленинградской области после лечения нетрадиционными методами, может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" заявил юрист Александр Хаминский.

По его словам, несмотря на отсутствие умысла, родители могут быть привлечены к ответственности по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Юрист пояснил, что родители пытались вылечить ребёнка, оказать ему помощь. Поэтому о статье 105 (убийство) речь идти не может. Никакого умысла не было.

"Однако они взяли на себя обязанности врачей, не имея при этом необходимого образования и квалификации. Они пытались использовать различные средства, народные или нет, чтобы поправить здоровье ребёнка. К сожалению, произошла трагедия. Но речь пойдёт о статье 109 Уголовного кодекса РФ" Александр Хаминский

Он также добавил, что статья "Неоказание медицинской помощи" в данном случае неприменима, так как речь идёт о действиях родителей, а не о бездействии медицинских работников. Что касается возможного лишения родительских прав, то процедура может быть инициирована через суд, если органы опеки или прокуратура сочтут, что оставшиеся дети могут находиться в опасности.

Напомним, шестилетний мальчик, скончавшийся в СНТ "Дружба" в Ленинградской области, долгое время страдал от приступов, но его родители, будучи противниками традиционной медицины, лечили ребенка только отварами.

Фото: Piter.TV