На Гжатской улице подросток выпал с балкона

Накануне, 11 мая, в Калининском районе восьмиклассник упал с высоты 20-го этажа. Ребенка нашли на Гжатской улице у дома № 22.
По информации Piter.tv, в результате случившегося мальчик скончался. Тело школьника заметили прохожие. Они обратились в полицию.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
Известно, что 13-летний мальчик учился в гимназии. Ходил к психологу. Ребенок воспитывался в полной и благополучной семье.
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Фото: Piter.tv
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