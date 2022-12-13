На Гжатской улице подросток выпал с балкона

Известно, что школьник ходил к психологу.

Накануне, 11 мая, в Калининском районе восьмиклассник упал с высоты 20-го этажа. Ребенка нашли на Гжатской улице у дома № 22.

По информации Piter.tv, в результате случившегося мальчик скончался. Тело школьника заметили прохожие. Они обратились в полицию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Известно, что 13-летний мальчик учился в гимназии. Ходил к психологу. Ребенок воспитывался в полной и благополучной семье.

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Фото: Piter.tv