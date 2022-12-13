  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Гжатской улице подросток выпал с балкона
Сегодня, 8:31
217
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Гжатской улице подросток выпал с балкона

0 0

Известно, что школьник ходил к психологу.

Накануне, 11 мая, в  Калининском районе восьмиклассник упал с высоты 20-го этажа. Ребенка нашли на  Гжатской улице у дома № 22. 

По информации Piter.tv, в результате случившегося мальчик скончался. Тело школьника заметили прохожие. Они обратились в полицию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Известно, что 13-летний мальчик учился в гимназии. Ходил к психологу. Ребенок воспитывался в полной и благополучной семье. 

Ранее на Piter.tv: шутники "заминировали" университет "Военмех".

Фото: Piter.tv

Теги: гжатская улица, падение с балкона, полиция, умер ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии