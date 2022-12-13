Шутники "заминировали" университет "Военмех"

На место случившегося приехали правоохранители.

В Адмиралтейском районе злоумышленники "атаковали" университет. Они отправили на почту администрации БГТУ "Военмех" сообщения с угрозами подорвать здание.

По данным Piter.tv, инцидент произошел накануне, 11 мая. На место случившегося приехали правоохранители. Они проверили объект и ничего опасного не нашли.

Эвакуировать никого из студентов и сотрудников не стали. В 16:30 мероприятия по обследованию объектов завершили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Курортном районе ночью во время пожара погиб мужчина.

Фото: Piter.tv