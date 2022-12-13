В Курортном районе ночью во время пожара погиб мужчина

С огнем боролись 20 спасателей.

Сегодня ночью, 12 мая, в Курортном районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Трагедия случилась в СНТ "Песочный" на участке № 49. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 01:29. Тушить объект отправились 20 пожарных и четыре спецмашины. В 2:37 пожар ликвидировали.

В частном одноэтажном доме с мансардой, размером 6 на 12 метра, горел первый этаж. Площадь возгорания составила 40 "квадратов". Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожар ликвидировали. На месте возгорания нашли труп мужчины. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv