Жителя Невского района отправили в колонию на 12 лет из-за поджога квартиры

Злоумышленник поджег дом, где находились дети.

Суд вынес приговор жителю Невского района, который поджег квартиру, где проживала семья с детьми. Мужчина получил 12 лет заключения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Максима Коновалова признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, мужчину обвинили в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Преступление произошло в конце лета 2021 года. Злоумышленник решил расправиться с неприятелем и поджег жилище обидчика. Он пришел в квартиру знакомого и устроил там пожар. Инцидент произошел ночью.

Жильцы вовремя проснулись и покинули свой горящий дом через квартиру соседей. Пламя полностью уничтожило недвижимость.

Злоумышленника отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Кроме того, мужчина должен выплатить пострадавшим около 1,7 млн рублей.

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Фото: Piter.tv