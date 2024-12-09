Пьяный петербуржец, разбивший стекло трамвая, стал фигурантом уголовного дела

Он повздорил с водителем и неизвестным пассажиром.

Полицейские Выборгского района задержали 60-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в хулиганстве в трамвае. 14 февраля в полицию поступило сообщение о конфликте в трамвае у дома 28 по проспекту Энгельса. По предварительной информации, пьяный пассажир повредил кабину водителя.

Как установили правоохранители, 14 февраля около 21:30 в трамвае № 21 между 53-летним водителем и неизвестным пассажиром, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник разбил рукой боковое стекло кабины водителя, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 февраля в 11:20 у дома 6 по улице Курчатова сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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