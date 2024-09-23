В Ленобласти 6-летний ребёнок умер из-за самолечения

Семья является противниками медицины.

В Ленинградской области скончался шестилетний ребёнок из семьи, отрицающей традиционную медицину. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, 36-летний отец сообщил врачам, что мальчик, который болел с января и лечился дома, внезапно начал задыхаться. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Инцидент произошёл в СНТ "Дружный-1". Оперативники, прибывшие на место, отметили скромную, но чистую обстановку в доме. Сообщается, что семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие стиральной машины, стирала вещи вручную, используя народные средства вместо бытовой химии. Семья также придерживалась вегетарианства и выступала за единение с природой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV