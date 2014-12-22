В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене

Джессика Тиш рассказала о действиях стрелка в момент совершения преступления.

Человек, устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке, имел историю психических заболеваний. Соответствующее заявление сделала американский комиссар из полиции города Джессика Тиш. Эксперт пояснила, что предполагаемым злоумышленником оказался 27 летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. Преступник начал стрелять по целям еще в лобби здания, а затем поднялся на лифте на 33-й этаж. Там он продолжил атаку. В завершении своего злодеяния мужчина решил расправиться с собой. Комиссар полиции рассказала, что из лифта, который он вызвал, выходила женщина, но фигурант расследования позволил ей "пройти мимо него целой и невредимой".

У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний. Джессика Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка

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Фото и видео: YouTube / NBC News