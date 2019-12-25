В Буграх приезжие мужчины подозреваются в убийстве телёнка фермерши

Телёнок был найден с огнестрельным ранением в голову.

Полицейские Гатчинского района разбираются в инциденте со стрельбой в деревне Бугры, где был застрелен теленок фермерши. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 27 июля поступило сообщение о том, что в деревне Бугры неизвестный из ружья застрелил теленка 39-летней фермерши. Полицейские нашли труп животного с огнестрельным ранением головы в поле на ферме.

Позднее в полицию с заявлением обратилась сама фермерша, которая рассказала, что предположительно в теленка выстрелили неизвестные со второго этажа дома, расположенного недалеко, после чего стрелки скрылись на автомобиле BMW.

В этот же день в вечернее время у дома, откуда была совершена стрельба, полицейские задержали пятерых жителей республики Марий-Эл, в возрасте 19-34 лет, которые доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Ранее полиция разыскала стрелявшего по дачному участку в Ропше.

Фото: unsplash (Holly Landkammer)