Полиция разыскала стрелявшего по дачному участку в Ропше

Пулями были повреждены автомобиль Renault Duster, квадроцикл, питбайк и снегоболотоход.

Полицейские разыскали стрелявшего по дачному участку в Ропше. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 19 июля в полицию Ломоносовского района обратился 48-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные обстреляли его участок в СНТ "Михайловское" в поселке Ропша. Пулями оказались повреждены автомобиль

В ходе выезда полицейскими по указанному адресу обнаружено поврежденное пулями имущество заявителя: автомобиль Renault Duster, квадроцикл, питбайк и снегоболотоход. Материальный ущерб составил 408 тысяч рублей. С места происшествия изъято 6 стреляных гильз от огнестрельного оружия. Хозяин имущества предположил, что стрельба по участку стала следствием конфликта с соседями, недовольными шумом от квадроциклов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (повреждение имущества).

У дома 10 по Спортивной улице в поселке Аннино вечером 23 июля опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый 36-летний стрелок.

Ранее пьяный 18-летний петербуржец стрелял из пневматики по остановке на Стародеревенской улице.

Фото: Piter.tv