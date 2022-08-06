В подмосковном Михалёво полицейские пресекли деятельность лаборатории по синтезу мефедрона

В МВД раскрыли преступную схему изготовления и продажи наркотиков.

Российские правоохранительные органы по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Воскресенск задержали в подмосковном селе Михалёво 25-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. Предположительно, в июне текущего года злоумышленник через один из мессенджеров нашёл работу по производству наркотиков.

По указанию неустановленного куратора он арендовал дачный участок. После чего в течение двух недель работодатель через посредников предоставил ему всё необходимое для синтезирования, металлический контейнер. пресс-служба МВД РФ

В августе 2023 года мужчина приступил к изготовлению запрещённых веществ и в дальнейшем должен был реализовать их через тайники-закладки. Во время оперативных мероприятий полиция выявила и изъяла несколько ёмкостей разного объёма с порошкообразным веществом, а также 14 пластиковых канистр с жидкостями, электронные весы, реактор со шлангами, мешалку и прочее лабораторное оборудование. По результатам экспертизы определено, что часть найденного порошка с общим весом порядка 105 граммов содержит в своём составе мефедрон. По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

В МВД Волгоградской области пресекли продажу свыше 39 тысяч бутылок нелегальной водки и коньяка.

Фото и видео: МВД Медиа