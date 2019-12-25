В Стрельнинской бухте появится Этнопарк с садом из яблонь

В Стрельне заложили первый камень будущего Этнопарка Санкт-Петербурга.

В Стрельне состоялась церемония закладки первого камня будущего Этнопарка Санкт-Петербурга. Проект реализуют по поручению губернатора Александра Беглова при участии Консультационного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Потапенко в своём канале в мессенджере "Макс".

Этнопарк планируют разместить на территории общественного пространства "Стрельнинская бухта". Над концепцией работают специалисты Русского этнографического музея, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук и Российского географического общества.

В будущем парке намерены показать особенности архитектуры, быта и традиций народов России. Проект входит в программу "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга".

Церемонию приурочили к Году единства народов России и провели накануне Дня народного единства. После установки закладного камня участники осмотрели фотовыставку Русского географического общества "Россия в лицах: единство в многообразии" и высадили яблони. В дальнейшем они станут основой сада на территории Этнопарка.

По словам Игоря Потапенко, создание нового пространства связано с задачами Стратегии государственной национальной политики, утверждённой президентом России Владимиром Путиным.

Фото: MAX/Игорь Потапенко