В МВД Волгоградской области пресекли продажу свыше 39 тысяч бутылок нелегальной водки и коньяка

Полиция задержала членов местной ОПГ.

Российские правоохранительные органы по Волгоградской области задокументировали и пресекли незаконную деятельность членов преступной организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте спиртосодержащей продукции. В настоящее врем оперативники задержали двоих местных жителей 1980 и 1991 года рождения. Установлено, что подозреваемые покупали в другом регионе страны немаркированный крепкий алкоголь, который затем привозили в город Волгоград и хранили в складском помещении в Тракторозаводском районе. Далее продукция реализовывалась. Стоимость изъятого товара оценивается в более чем 12 миллионов рублей.

В ходе осмотра автомобиля, на котором осуществлялась транспортировка нелегального товара, а также обыска используемого злоумышленниками склада сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти 39 тысяч бутылок сомнительного горячительного с этикетками популярных производителей водки и коньяка, но без акцизов, а также ёмкости с этиловым спиртом общим объёмом 3,5 тысячи литров. пресс-служба МВД РФ

По факту инцидента возбуждены уголовные дел по части 6 статьи 171.1 и части 1 статьи 171.3 УК РФ. Сейчас оперативники определяют канал поставки немаркированного алкоголя.

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Фото и видео: МВД Медиа