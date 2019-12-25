Петербург увидел фильм об императоре Александре I до выхода картины в кинотеатрах

История императора и судьба России легли в основу новой киноленты.

В Александринском театре в Петербурге состоялась премьера художественно-документального фильма "Александр I". Ради показа на один вечер изменили привычную программу основной сцены. О событии сообщил "Газпром-Медиа Холдинг".

Премьера прошла в рамках пятого фестиваля "Друзья Петербурга". В этом году его программа охватывает все 16 креативных индустрий, в том числе кинематограф. Фильм рассказывает о пути Александра I от реформаторских идей до решений, которые повлияли на дальнейшее развитие страны.

Создатели картины стремились показать не только историческую фигуру, но и человека, на котором лежала ответственность за государство. Александр I вошёл в историю как один из самых загадочных российских правителей. Во время его царствования Россия победила Наполеона.

Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что фильм позволяет проследить, как принимались решения, определившие судьбу страны. Он также рассказал об участии команды в создании цикла "Русь", который реализуется по инициативе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Картина об Александре I стала продолжением этого проекта.

В кинотеатрах по всей России фильм начнут показывать 26 ноября. Ленту выпустила кинокомпания 1-2-3 Production при участии "Газпром-Медиа Холдинга" по заказу и при поддержке ПАО "Газпром". Дистрибьютором выступит "Централ Партнершип". Ранее в рамках цикла вышли фильмы "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы" и "Екатерина Великая".

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV