DDoS-атака на петербургского провайдера "ПАКТ" продолжается шестой день

Атакуют с 26 октября.

Сеть петербургского интернет-провайдера "ПАКТ" с 26 октября подвергается распределённой DDoS-атаке. Трафик поступает волнами, при этом меняются направление и интенсивность нагрузки. Инженеры компании работают круглосуточно, стараясь сохранить стабильность связи для абонентов.

В компании сообщили, что пока невозможно определить, когда атака завершится. По данным провайдера, некоторые операторы связи в городе сталкиваются с подобными инцидентами уже четвёртую неделю, поэтому давать прогнозы по срокам не берутся.

"ПАКТ" также объяснил, почему не публикует графики нагрузки и телеметрию. Такая информация может помочь организаторам атак выявить слабые места в защите сети. Поэтому компания раскрывает только те данные, которые не дают нападающим дополнительного преимущества.

Сейчас специалисты меняют настройки фильтрации на магистральных каналах и перераспределяют трафик. Информацию об атаке передали в Роскомнадзор, в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). К защите подключилась Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА).

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский депутат лишился контроля над Telegram из-за хакеров в Израиле.

Фото: unsplash