В подмосковном Королёве водитель открыл стрельбу по пешеходам

Ранено двое человек.

В подмосковном Королёве водитель Range Rover открыл стрельбу из автомобиля и ранил двоих пешеходов. По информации от очевидцев, преступник не хотел уступать дорогу людям на Октябрьской улице. Огонь заметили местные жители вечером 21 мая. Машина не притормозила перед пешеходами, едва не задев их. В ответ на агрессивное вождение один из пешеходов ударил внедорожник самокатом. После этого шофер решил выйти из машины и разобраться с обидчиком.

В конфликте был задействован ребенок. Он вместе с двумя взрослыми пересекал проезжую часть по "зебре". После начатой стрельбы несовершеннолетний не пострадал. Однако его сопровождающие ранены. Сейчас все участники инцидента установлены, с ними работают правоохранительные органы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На Большом проспекте Васильевского острова иномарка врезалась в Range Rover: видео.

Фото и видео: Telegram/Mash