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На Большом проспекте Васильевского острова иномарка врезалась в Range Rover: видео

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В результате аварии у иномарки повреждён капот, а у внедорожника помята боковая часть.

В Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова иномарка врезалась в Range Rover. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 апреля.

На записи с видеокамер можно увидеть, как белая иномарка на небольшой скорости врезалась в белый внедорожник Range Rover. В результате аварии у иномарки повреждён капот, а у внедорожника помята боковая часть. На данный момент сотрудники полиции выясняют детали аварии. 

Ранее мы писали, что на Софийской улице иномарка сбила школьника на электросамокате

Видео: Piter.tv 

Теги: большой проспект во, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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