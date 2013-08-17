На Большом проспекте Васильевского острова иномарка врезалась в Range Rover: видео

В Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова иномарка врезалась в Range Rover. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 апреля.
На записи с видеокамер можно увидеть, как белая иномарка на небольшой скорости врезалась в белый внедорожник Range Rover. В результате аварии у иномарки повреждён капот, а у внедорожника помята боковая часть. На данный момент сотрудники полиции выясняют детали аварии.
Ранее мы писали, что на Софийской улице иномарка сбила школьника на электросамокате.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все