В результате аварии никто не пострадал.

Днём 25 апреля в Петербурге на Софийской улице иномарка сбила школьника на электросамокате, передаёт Piter.tv источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамеры можно увидеть, как пострадавший собирался проехать на пешеходном переходе. Однако водитель не остановился перед проезжающим школьником и сбил его.

В результате аварии никто не пострадал. Отмечается, что водитель хотел отвезти мальчика в больницу, но его остановили сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд.

Видео: Piter.tv