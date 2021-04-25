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На Софийской улице иномарка сбила школьника на электросамокате

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В результате аварии никто не пострадал.

Днём 25 апреля в Петербурге на Софийской улице иномарка сбила школьника на электросамокате, передаёт Piter.tv источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамеры можно увидеть, как пострадавший собирался проехать на пешеходном переходе. Однако водитель не остановился перед проезжающим школьником и сбил его.

В результате аварии никто не пострадал. Отмечается, что водитель хотел отвезти мальчика в больницу, но его остановили сотрудники полиции. 

Ранее мы писали, что петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, электросамокаты
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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