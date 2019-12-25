В подмосковном Домодедово полицейские задержали подозреваемых в сбыте более 100 доз героина

Троим подозреваемым выбрана мера пресечения.

В подмосковном городе Домодедово полицейские задержали подозреваемых в сбыте более 100 доз героина. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась сотрудниками управления по контролю за оборотом запрещенных веществ. Около одного из здания по Каширскому шоссе оперативники поймали трех молодых людей в возрасте 20 лет. Все фигуранты расследования являются выходцами из стран ближнего зарубежья.

Во время личного досмотра представители закона нашли при иностранцах металлическую банку со 116 свертками, упакованными в полимерный материал. В нем находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что этот порошок на самом деле является героином.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30 УК РФ Двое мужчин заключены под стражу, еще один фигурант дела отправлен под домашний арест.

Два жителя Татарстана организовали нарколабораторию на окраине Йошкар-Олы.

Фото и видео: официальный сайт МВД России