Молодые люди научились изготавливать запрещенные вещества при помощи даркнета.

Два жителя Татарстана организовали нарколабораторию на окраине Йошкар-Олы. Об этом сообщили представители правоохранительных органов на официальном сайте. Представители закона проверили информацию в отношении жителей республики Марий Эл о том, что они незаконного изготавливают и сбывают запрещенные вещества.

Наркотическую лабораторию оперативники выявили около автодороги в пригороде Йошкар-Олы при поддержке "Грома" и ГИБДД. В незаконном обороте запрещенных веществ подозреваются граждане в возрасте 20 и 25 лет. Они организовали нелегальное производство. В рамках обысков полиция нашла и изъяла с территории вещество с мефедроном. Общая масса товара составила более 5 килограммов 200 граммов. Также найдено оборудование, использовавшееся для изготовления наркотиков, средства индивидуальной защиты, емкости для производства и фасовки веществ, упаковки,банковские карты, деньги и мобильные устройств.

По версии следствия, молодые люди обнаружили инструкцию по изготовлению запрещенных веществ в даркнете около трех месяцев назад. Там же подозреваемые заказали компоненты и необходимое лабораторное оборудование. Им удалось наладить сбыт готового товара. Продукция реализовывалась при помощи сети "закладок".

В отношении жителей Татарстана возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты расследования помещены под стражу. Им грозит тюремный срок до пожизненного заключения.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России