В Петербурге позарившегося на золотые цепочки вора поймали через 20 минут

Подозреваемые толкнул 41-летнюю женщину и украл у нее две золотые цепочки с кулонами.

В Московском районе Петербурга полицейские за 20 минут поймали грабителя, похитившего две золотые цепочки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 18 сентября около 20:20 на станции метро "Звездная". К полицейскому обратилась 41-летняя стюардесса. Она сообщила, что около 20:10 у дома 8 по улице Звездной ее толкнул неизвестный мужчина и похитил две золотые цепочки с кулонами.

Менее чем через 20 минут на станции метро "Звездная" по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 37-летний неработающий житель Владимирской области.

Также полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области