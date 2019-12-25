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В Петербурге позарившегося на золотые цепочки вора поймали через 20 минут
Сегодня, 9:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге позарившегося на золотые цепочки вора поймали через 20 минут

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Подозреваемые толкнул 41-летнюю женщину и украл у нее две золотые цепочки с кулонами.

В Московском районе Петербурга полицейские за 20 минут поймали грабителя, похитившего две золотые цепочки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 18 сентября около 20:20 на станции метро "Звездная". К полицейскому обратилась 41-летняя стюардесса. Она сообщила, что около 20:10 у дома 8 по улице Звездной ее толкнул неизвестный мужчина и похитил две золотые цепочки с кулонами.

Менее чем через 20 минут на станции метро "Звездная" по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 37-летний неработающий житель Владимирской области. 

Также полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: грабитель, звездная, цепочка
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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