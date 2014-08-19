Вход на "Звездную" ограничили из-за остановки эскалатора

На станции метро "Звездная" произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".
С 08:35 16 декабря вход на "Звездную" ограничен.
На станцию прибыли аварийно-восстановительные формирования для устранения неисправности.
Ранее на Piter.TV: "Путиловская" и "Юго-Западная" появились на картах Петербурга. Пока они имеют пометку "вход закрыт".
UPD: с 08:53 "Звездная" работает в обычном режиме.
