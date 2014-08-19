  1. Главная
Вход на "Звездную" ограничили из-за остановки эскалатора
Сегодня, 8:46
На станцию прибыли аварийно-восстановительные формирования для устранения неисправности.

На станции метро "Звездная" произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

С 08:35 16 декабря вход на "Звездную" ограничен. 

В 08:35 вход в вестибюль станции "Звездная" ограничен из-за внеплановой остановки эскалатора. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

На станцию прибыли аварийно-восстановительные формирования для устранения неисправности. 

Ранее на Piter.TV: "Путиловская" и "Юго-Западная" появились на картах Петербурга. Пока они имеют пометку "вход закрыт". 

Фото: Piter.TV 

UPD: с 08:53 "Звездная" работает в обычном режиме. 

Теги: звездная, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

