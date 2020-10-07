Вода загорелось после того, как к ней поднесли работающую зажигалку.

В подмосковной пятиэтажке из-под крана потекла "огненная" вода. Ролик опубликован в Telegram-канале "Плохие новости". По данным СМИ, инцидент произошел в одной из региональных хрущевок. На продемонстрированных кадрах видно, что вода загорается после того, как к нему поднесли включенную зажигалку. По словам экспертов, такая ситуация может произойти в том случае, если жидкость содержит в своем составе примеси (бензин или спирт).

Напомним, что похожий инцидент произошел в Рязанской области. Там вода начала гореть после замены трубопровода в многоквартирном доме. Мэрия говора прокомментировала данный случай. Чиновники рассказали, что внешних признаков примесей в жидкости после проведения работ зафиксировано не было.

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