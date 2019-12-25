На М5 под Рязанью в ДТП погибли женщина и ребенок

На трассе "Урал" столкнулись отечественная легковушка и "Волько".

В Рязанской области в автомобильной аварии с двумя легковушками погибли женщина и ребенок.

Сегодня днем на 215-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" у посёлка Листвянка столкнулись автомобиль ВАЗ и "Вольво". В аварии от полученных травм погибли на месте ДТП пассажиры, женщина и 13-летний ребенок. Еще один человек госпитализирован в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

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Фото:ВК, Рязанский Водитель | Автопортал Рязани