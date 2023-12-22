В подмосковной Рузе пресекли сбыт более 800 граммов метилэфедрона

Фигуранты заключены под стражу.

В подмосковной Рузе полицейские пресекли сбыт более 800 граммов метилэфедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, у деревни Редькино правоохранители остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находилась 28-летняя жительница Москвы. Также в машине был 29-летний уроженец Тульской области. При досмотре сумки женщины полицейские обнаружили и изъяли пакет с запрещенным веществом.

Задержанные рассказали, что создавали в теневом сегменте Интернета аккаунты, с помощью которых получали от неизвестных координаты "мастер-кладов" с наркотиками. Затем они забирали их и распространяли на территории региона. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали мошенниц, похитивших 850 тысяч рублей из квартиры пенсионерки.

Видео: ГУ МВД России по Московской области