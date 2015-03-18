В подмосковных школах на неделю перенесли проведение выпускных вечеров

Власти региона рассказали об усилении мер безопасности.

Событийная программа, запланированная для проведения в парках на территории Московской области переносится на неделю. Об этом рассказали через официальный Telegram-канал сотрудники АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". Специалисты уточнили, что данные решения приняты в связи с усилением мер безопасности в регионе.

Ранее анонсированная событийная программа в парках Подмосковья переносится на неделю. Позже мы сообщим вам об актуальном времени и месте проведения мероприятий, следите за афишей и информацией в официальных ресурсах парков. публикация АНО "Московская областная дирекция по развитию парков"

Дополнительно переносится проведение выпускных вечеров в школах Московской области. Глава российского региона Андрей Воробьев сообщил в собственном Telegram-канале о том, что на территории усилены меры безопасности, но ситуация по-прежнему контролируется правоохранительными органами и сотрудниками ФСБ.

РКН предупредил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО.

Фото: Telegram / МОСОБЛПАРК