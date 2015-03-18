РКН предупредил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО

Специалисты рассказали о работе в условиях режима КТО.

Роскомнадзор предупредил граждан о возможном ограничении работы онлайн-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства. В профильном ведомстве чиновники заметили, что власти не ограничивают работу мессенджера Telegram внутри страны. Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ ранее объявил о введении режима КТО на территории столицы, Московской и Воронежской областях.

В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. пресс-служба Роскомнадзора

Напомним читателям о том, что контртеррористическая операция представляет из себя правовой режим, в котором допускается ряд мер и временных ограничений. В качестве примера можно привести проверку документов, усиление охраны ради безопасности общественного порядка, а также контроль телефонных переговоров, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничения по связи. Возможно ременное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и граждан на улицах. Также властями может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.

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Фото: Piter.tv