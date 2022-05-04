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В подмосковных Мытищах из-за пожара в жилом доме погибли три человека

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Еще 15 человек отравились угарным газом.

В подмосковных Мытищах из-за пожара в жилом доме погибли три человека. Об этом журналистами рассказали представители региональной пресс-службы губернатора и местного правительства. Чиновники уточнили, что еще 15 пострадавших отравились угарным газом после воспламенения в здании. Уточняется, что огонь был локализован в 16:30 вечера третьего мая. Позже в ГУ МЧС рассказали о ликвидации открытого горения на объекте.

По предварительным данным, три человека погибли, один - с тяжелыми травмами и 15 человек - с отравлением угарным газом. Всем оказывается медицинская помощь.

пресс-служба администрации

Уточняется, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Во время тушения спасатели смогли вывести на улицу восемь человек. В настоящее время прокуратурой Московской области начата проверка по факту трагедии. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство также проконтролирует соблюдение жилищных прав для пострадавших лиц, проживающих в доме.

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек.

Фото и видео: МЧС России, Telegram / URA.RU

Теги: гу мчс, мытищи, отравление, подмосковье, угарный газ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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