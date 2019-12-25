В списке жертв есть дети.

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек. Об этом журналистами рассказал представитель регионального управления ГИБДД. Жертвами автомобильной аварии, в том числе, стали и трое несовершеннолетних пассажиров.

В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes. пресс-служба ГИБДД по региону

Трагедия зафиксирована в ночь на четвертое мая на территории Красносулинском районе. По предварительным сведениям, мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения. Там водитель столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano. В салоне последнего транспортного средства находилось пять пассажиров. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

В результате ДТП с участием автобуса на западе Украины погибли 27 человек.

Фото и видео: Telegram / SHOT

