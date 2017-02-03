Погиб водитель микроавтобуса, который сейчас считается виновником аварии.

В результате ДТП с участием автобуса на западе Украины погибли 27 человек. Их останки найдены представителями экстренного ведомства на месте трагедии. Соответствующее заявление опубликовано в местных изданиях со ссылкой на слова советника руководителя украинских правоохранительных органов Антона Геращенко. Ранее СМИ было известно только о 17 жертвах и 12 пострадавших.

Напомним, что смертельная авария произошла на территории Ровенской области в результате столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса. После удара транспортные средства загорелись. Уточняется, что смогли уцелеть из 38 пассажиров автобуса только 12 человек. В списке погибших есть водитель микроавтобуса. По предварительной информации, он и является виновником ДТП. Водитель бензовоза выжил, но сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали.

Водитель-участник ДТП на Невском проспекте оказался трезв.

Фото: Telegram / Mash