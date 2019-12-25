Водитель-участник ДТП на Невском проспекте оказался трезв

Пострадавшую в аварии доставили в Мариинскую больницу.

Стали известны подробности аварии в центре Петербурга, которая произошла в понедельник, 2 мая. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице. В полиции рассказали, что в 13.40 в Дежурную часть УМВД России по Центральному району поступило сообщение об аварии на Невском проспекте у дома 53.

Водитель такси "Яндекс" на автомобиле "Kia Rio" 1963 года рождения на запрещающий сигнал светофора выехал на регулируемый перекресток и сбил переходящую на разрешающий сигнал светофора женщину. Стаж вождения автолюбителя – 40 лет. Медицинское освидетельствование на месте показало, что водитель был трезв. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Пострадавшую в аварии в состоянии легкой степени тяжести доставили в Мариинскую больницу.

Как мы сообщали ранее, пешеходы переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора, но водитель не сбросил скорость. Момент попал на камеры видеонаблюдения.

По неизвестной причине таксист продолжил движение у Елисеевского магазина. Судя по кадрам, пострадавшие смогли встать.

Фото: Piter.tv