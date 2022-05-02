Видео: водитель такси сбил несколько пешеходов на Невском проспекте

На помощь пешеходам сразу же поспешили прохожие.

Таксист сбил двух-трех пешеходов на "зебре" на Невском проспекте 2 мая. Они переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора, но водитель не сбросил скорость. Момент попал на камеры видеонаблюдения.

По неизвестной причине таксист продолжил движение у Елисеевского магазина. Судя по кадрам, пострадавшие смогли встать. Они в свою очередь, переходя дорогу, не убедились, что на них никто не едет.

Выяснять обстоятельства ДТП будет полиция.

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Видео: YouTube / Mobotix Webcams Russia