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Видео: водитель такси сбил несколько пешеходов на Невском проспекте

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На помощь пешеходам сразу же поспешили прохожие.

Таксист сбил двух-трех пешеходов на "зебре" на Невском проспекте 2 мая. Они переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора, но водитель не сбросил скорость. Момент попал на камеры видеонаблюдения. 

По неизвестной причине таксист продолжил движение у Елисеевского магазина. Судя по кадрам, пострадавшие смогли встать. Они в свою очередь, переходя дорогу, не убедились, что на них никто не едет.

Выяснять обстоятельства ДТП будет полиция. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ребенок выжил после падения с пятого этажа в поселке Назия. 

Видео: YouTube / Mobotix Webcams Russia

Теги: дтп, пешеходный переход, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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