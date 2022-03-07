В победном матче НХЛ с "Виннипегом" Шестеркин выполнил 45 сейвов

Под конец встречи он попытался забросить шайбу в пустые ворота "Джетс", но её поймал соперник.

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отбил 45 из 46 бросков в матче с командой "Виннипег Джетс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он стал второй звездой встречи.

Под конец встречи Шестеркин попытался забросить шайбу в пустые ворота "Джетс", но её поймал соперник. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Нью-Йорк Рейнджерс". Матч стал 28 победой для российского вратаря. Его команда поднялась на четвертое место в Восточной конференции.

Ранее мы сообщили, что "Миннесота" потерпела поражение в матче НХЛ с "Далласом" со счетом 3:6.

Видео: Youtube/SPORTSNET