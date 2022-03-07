"Миннесота" потерпела поражение в матче НХЛ с "Далласом" со счетом 3:6

Счет открыл Джо Павелски. На 20 минуте он забросил шайбу в ворота соперников.

"Миннесота" потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом" со счетом 3:6.

Счет открыл Джо Павелски. На 20 минуте он забросил шайбу в ворота соперников. Далее забивали Джейсон Робертсон (22, 30, 60), Райли Тафт (24) и Джейми Бенн (59). Из игроков "Миннесоты" отличились Нико Штурм (11) и Кирилл Капризов (57, 59). "Далас" победил четвертый раз подряд и занял четвертую строчку в турнирной таблице (67 очков в 55 матчах). Теперь команда встретится с "Нэшвиллом". Это будет гостевой матч. "Миннесота" примет у себя "Нью-Йорк Рейнджерс". Проведение игр запланировано на 9 марта.

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Видео: YouTube / SPORTSNET