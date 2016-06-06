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Клаудиньо признали лучшим игроком "Зенита" в феврале
Сегодня, 18:27
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Клаудиньо признали лучшим игроком "Зенита" в феврале

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В этом сезоне награда для бразильца стала уже 4-й.

В субботу, 5 марта, пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" назвала имя лучшего игрока команды в прошлом месяце. 

Им стал полузащитник Клаудиньо. В этом сезоне награда для бразильца стала уже 4-й. В текущем сезоне 25-лентий футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах. Игрок забил 9 мячей и сделал 4 результативных передачи. 

Ранее мы сообщали, что нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ. За это звание с ним боролся еще один форвард "Зенита" Клаудиньо.

Фото: ФК "Зенит"
 

Теги: зенит, клаудиньо, награда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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