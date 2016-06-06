Клаудиньо признали лучшим игроком "Зенита" в феврале

В этом сезоне награда для бразильца стала уже 4-й.

В субботу, 5 марта, пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" назвала имя лучшего игрока команды в прошлом месяце.

Им стал полузащитник Клаудиньо. В этом сезоне награда для бразильца стала уже 4-й. В текущем сезоне 25-лентий футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах. Игрок забил 9 мячей и сделал 4 результативных передачи.

Ранее мы сообщали, что нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ. За это звание с ним боролся еще один форвард "Зенита" Клаудиньо.

Фото: ФК "Зенит"

