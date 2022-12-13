В петербургском спа-комплексе инвалида не впустили в зону отдыха

Горожанин попросил отель прокомментировать эту ситуацию публично.

Житель Петербурга не смог попасть в спа-комплекс из-за инвалидной коляски. О странном инциденте он рассказал в tg-канале Санкт-Петербург Life.

По словам горожанина, неприятная ситуация произошла в Parklane Resort & SPA. Мужчина оплатил отдых и проживание в отеле, предварительно предупредив администраторов о том, что является инвалидом первой группы. Петербуржец приехал в гостиницу с семьей и забронировал сеанс массажа и посещение спа-комплекса. Но двери в зону отдыха ему не открыли. Администратор заявила, что на инвалидной коляске нельзя посещать спа.

Я попросил указать мне на пункт правил, где описан данный запрет, но такого, конечно же, в правилах не нашли. Сослались на санитарно-гигиенические нормы. Владимир Петров, автор поста

Горожанин рассказал, что предложил обработать коляску средствами дезинфекции и проехать через ванну для омывки ног, но ему вновь отказали.

Мужчина признался, что впервые столкнулся с дискриминацией по причине инвалидности. Он попросил отель прокомментировать эту ситуацию публично.

Прошу осветить данную ситуацию в СМИ. С уважением Владимир Петров. Владимир Петров, автор поста

Подробности случившегося уточняются. Информация проверяется.

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Фото: Pxhere