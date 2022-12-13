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В петербургском спа-комплексе инвалида не впустили в зону отдыха
Сегодня, 20:48
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В петербургском спа-комплексе инвалида не впустили в зону отдыха

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Горожанин попросил отель прокомментировать эту ситуацию публично.

Житель Петербурга не смог попасть в спа-комплекс из-за инвалидной коляски. О странном инциденте он рассказал в tg-канале Санкт-Петербург Life. 

По словам горожанина, неприятная ситуация произошла в Parklane Resort & SPA. Мужчина оплатил отдых и проживание в отеле, предварительно предупредив администраторов о том, что является инвалидом первой группы. Петербуржец приехал в гостиницу с семьей и забронировал сеанс массажа и посещение спа-комплекса. Но двери в зону отдыха ему не открыли. Администратор заявила, что на инвалидной коляске нельзя посещать спа. 

Я попросил указать мне на пункт правил, где описан данный запрет, но такого, конечно же, в правилах не нашли. Сослались на санитарно-гигиенические нормы.

Владимир Петров, автор поста

Горожанин рассказал, что предложил обработать коляску средствами дезинфекции и проехать через ванну для омывки ног, но ему вновь отказали.

Мужчина признался, что впервые столкнулся с дискриминацией по причине инвалидности. Он попросил отель прокомментировать эту ситуацию публично.

Прошу осветить данную ситуацию в СМИ. С уважением Владимир Петров.

Владимир Петров, автор поста

Подробности случившегося уточняются. Информация проверяется.

Ранее на Piter.tv: школьница сломала три грудных позвонка на роллердроме в Московском районе.

Фото: Pxhere

Теги: дискриминация, инвалид, отель, права потребителей, спа-комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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