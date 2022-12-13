Школьница сломала три грудных позвонка на роллердроме в Московском районе

Ребенок упал на глазах у папы.

Маленькая девочка повредила спину на роллердроме в Петербурге. Инцидент произошел в развлекательном центре на проспекте Юрия Гагарина. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сначала ребенок тренировался с инструктором. А после занятия семилетняя посетительница роллердрома каталась под присмотром папы. Девочка неудачно упала и не смогла встать.

Сотрудники центра вызвали скорую помощь. У пациентки диагностировали перелом трех грудных позвонков.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv