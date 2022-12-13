В поликлиниках Василеостровского района открылись кабинеты психологической помощи

Многие медики заметили, что пациенты стесняются посещать психоневрологический диспансер. Поэтому теперь горожане могут поговорить со специалистами в стенах поликлиники.

В поликлиниках Васильевского острова запустили проект по оказанию психологической помощи в поликлиниках. В медицинских учреждениях пациентов будут принимать психологи, психотерапевты, психиатры. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Решение открыть кабинеты психологической помощи приняли, чтобы горожане могли заботиться о своем ментальном здоровье. Многие медики заметили, что пациенты стесняются посещать психоневрологический диспансер. Общение с психологом в стенах обычной поликлиники для многих горожан более комфортно.

Отметим, что эта система оказания психиатрической помощи направлена не на лечение тяжёлых психических расстройств, а именно на помощь достаточно здоровым людям. Таким образом, основной задачей проекта является профилактика тяжелых эмоциональных состояний.

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Фото: pexels.com