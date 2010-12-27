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В петербургском профсоюзе прояснили ситуацию с забастовкой курьеров OZON 
Сегодня, 16:01
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IRINA_CHALKINA

В петербургском профсоюзе прояснили ситуацию с забастовкой курьеров OZON 

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Работники ведут переговоры с начальством.

Курьеры петербургского склада Ozon заявили, что руководство компании не выполняет взятых на себя обязательств и условий заключенного с ними договора. Активист профсоюза МПРА Дмитрий Моисеенко прояснил Piter.TV ситуацию с забастовкой забастовкой сотрудников интрнет-магазина. 

Сейчас ребята очень устали. В данный момент, начальство пошло на выполнение требований. Основное - курьерам выплатили зарплаты...В ближайшее время переговоры возобновят 

заявил Дмитрий

По словам Моисеенко, в список требований сотрудников OZON также входит компенсация топлива. Кроме того, курьеры требуют устранить кумовство в компании. Дело в том, что зачастую руководство отдает предпочтение ИП или же сервису Get Taxi. Отметим, что равный доступ к заказам был одним из первоочередных требований бастующих курьеров. 

А обычным курьерам остается то, что остается

отметил активист

Также курьеры Ozon намерены и дальше требовать изменения порядока начисления заработной платы. По словам активистов, в данный момент о повторной забастовке "рано говорить".

Напоним, что забастовка началась в субботу, 5 октября. Курьеры пошли на этот шаг из-за ухудшения условий работы и оплаты труда. 

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное

Теги: забастовка курьеров, курьеры ozon, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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