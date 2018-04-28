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Курьеры Ozon в Петербурге продолжают бастовать. С ними встретилось руководство
Сегодня, 16:42
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arteliseev

Курьеры Ozon в Петербурге продолжают бастовать. С ними встретилось руководство

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В компании рассказали, что основные проблемы курьеров взяты под контроль.

Как сообщили "Невским новостям" в пресс-службе Ozon, накануне состоялась встреча управленцев компании с курьерами, накануне объявившими забастовку. От лица Ozon с сотрудниками общался директор по инфраструктуре и каналам доставки Нил Спиккетт. 

Выяснилось, что руководство пообещало решить проблему с некорректными расчетами заработной платы за ближайшие два дня, понедельник и вторник, 7 и 8 октября. Другие жалобы сотрудников также взяты под контроль топ-менеджмента компании. 

В Ozon принесли извинения клиентам и отметили, что задержанные заказы прибудут за 6-8 октября с компенсацией.

Ранее мы сообщали о том, с чего начался конфликт. Курьеры обозначили десяток проблем, среди которых неверно рассчитанная заработная плата за сентябрь, и вопрос компансации бензина.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное

Теги: ozon, забастовка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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