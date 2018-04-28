Курьеры Ozon устроили забастовку на главном складе в Петербурге

Так сотрудники решили проучить начальство за невыданные зарплаты.

Покупатели итернет-магазина "Ozon" не дождутся своих заказов в ближайшее время. 5 октября сотрудники "Озон" устроили официальную забастовку на главном складе компании. Как пишут пользователи в сети, узнавшие о бастующих, сотрудники жалуются на ухудшение условий труда и невыполнение 142 статьи трудового кодекса. Иными словами, курьерам задолжали заработную плату.

Пользователи в комментариях тоже присоединились к жалобам на компанию доставки: некоторым из них задерживают покупки уже долгое время. Так, петербуржца Павла несколько дней кормили "завтраками" и так и не дали информации по заказу.

Возможно, задержки как раз были связаны с нарастающим конфликтом.

"Озоновцы" не будут приступать к работе до тех пор, пока их требования не выполнят.

Ранее приставы помогли метростройцам получить августовскую зарплату.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное