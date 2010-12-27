Приставы помогли метростройцам получить августовскую зарплату

285 работников получили свои зарплаты за август на общую сумму в 19 млн рублей.

Судебные приставы помогли работникам ЗАО "Тоннельный отряд-3" получить не выданную в августе зарплату, сообщает пресс-служба УФССП России по Петербурге.

С расчетного счета организации списали 19 миллионов рублей, благодаря чему раздали задолженные деньги 285 работникам.

На метростроительную компанию с начала года поступило около 3209 удостоверений Комиссии по трудовым спорам. Общая сумма по жалобам составила более 154 миллиона рублей. На данный момент исполнительное производство по факту состоялось.

Ранее Piter.tv писал, что прокуратура проконтролирует выдачу зарплаты сотрудникам ЗАО "Пилона".

Фото: Piter.tv