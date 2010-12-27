Прокуратура проконтролирует выдачу зарплаты сотрудникам ЗАО "Пилона"

Погашенная задолженность в 200 млн рублей – не финальная сумма.

Петербургская Прокуратура привлекла к административной ответственности генерального директора ЗАО "Пилон", сообщает пресс-служба ведомства. Руководство отличилось по статье "невыплата заработной платы", более того, неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Принятые прокуратурой меры реагирования в текущем году позволили погасить задолженность перед работниками "Пилона" более чем на 200 млн рублей. 25 октября состоится заседание о банкротстве общества.

На сегодняшний день прокуратура продолжает следить за имеющейся задолженностью и провела встречу с сотрудниками "Пилона" при участии учредителя. На встрече обсудили принятие дополнительных мер, направленных на погашение долгов.

Ранее в Петербурге на 8,5 млн рублей обокрали квартиру бизнесмена из Китая.

Фото: Piter.tv