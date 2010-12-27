В Петербурге на 8,5 млн рублей обокрали квартиру бизнесмена из Китая

Неизвестный вынес из жилища деньги, сумку Louis Vuitton, ноутбук Mac Pro, фотоаппарат Nikon, и одежду.

Ночью 3 октября в полицию Василеостровского района обратился гражданин Китая. Он заявил, что в его квартиру в доме №2 на Уральской улице проник неизвестный и украл значительную сумму денег, одежду и технику. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Домушник вошел в квартиру с помощью отмычек. Неизвестный вынес из жилища 6 млн рублей, 10 тысяч долларов США, 100 тысяч юаней (около 1 млн рублей), а также сумку Louis Vuitton, ноутбук Mac Pro, фотоаппарат Nikon и одежду. Общая сумма ущерба составила около 8,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Служебная собака не смогла взять след на месте преступления.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Ленобласти злоумышленник обокрал пенсионерку почти на 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV