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В Петербурге на 8,5 млн рублей обокрали квартиру бизнесмена из Китая
Сегодня, 10:23
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Alena_Zinovieva

В Петербурге на 8,5 млн рублей обокрали квартиру бизнесмена из Китая

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Неизвестный вынес из жилища деньги, сумку Louis Vuitton, ноутбук Mac Pro, фотоаппарат Nikon, и одежду.

Ночью 3 октября в полицию Василеостровского района обратился гражданин Китая. Он заявил, что в его квартиру в доме №2 на Уральской улице проник неизвестный и украл значительную сумму денег, одежду и технику. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Домушник вошел в квартиру с помощью отмычек. Неизвестный вынес из жилища 6 млн рублей, 10 тысяч долларов США, 100 тысяч юаней (около 1 млн рублей), а также сумку Louis Vuitton, ноутбук Mac Pro, фотоаппарат Nikon и одежду. Общая сумма ущерба составила около 8,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Служебная собака не смогла взять след на месте преступления.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Ленобласти злоумышленник обокрал пенсионерку почти на 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: вор-домушник, кража, ограбление квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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