Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В Кировском районе Ленобласти злоумышленник обокрал пенсионерку почти на 80 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным происшествие произошло на Вокзальной улице. Вечером, 2 октября в отделение полиции обратилась 70-летняя пенсионерка. Она написала заявление на неизвестного злоумышленника, который неустановленным способом пробрался к ней в квартиру. При этом вор не оставил следов от взлома двери и окон.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас полицейские занимаются розыском злоумышленника. Установить его личность пока не удалось.

Фото: pp.userapi.com