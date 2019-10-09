Полиция проверяет погром памятника жертвам радиационных катастроф в Колпино

Правоохранители выехали на место происшествия.

В минувший вторник, 8 октября, вандалы разгромили памятник жертвам радиационных катастроф в Колпино. Правоохранители выехали на место происшествия. Корреспондент Piter.TV побывал на месте происшествия.

Вандалы сорвали с постамента жертвам радиационных катастроф две плиты и повалили их на землю. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области отметили, что тревожный звонок поступил в полицию Колпинского района около 22:00. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и осмотрели повреждения.

Напоним, что памятник жертвам радиационных катастроф появился в сквере около 10 лет назад. Монумент появился по инициативе общества ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Известно, что памятник не числится на балансе администрации.

Будем разговаривать с муниципальным советом, чтобы его восстановили заявили в администрации

По факту погрома проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются лица, причастные к инциденту.

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Видео:Piter.TV

